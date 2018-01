Regierung will Arbeitsbeschränkung für Kroaten verlängern

Bis 1. Juli 2018 - fünf Jahre nach Kroatiens EU-Beitritt - dürfen Kroaten nicht wie die anderen EU-Bürger ohne Einschränkungen in Österreich arbeiten. Die österreichische Bundesregierung überlegt, diese Frist um zwei Jahre zu verlängern, schreibt der "Kurier". Damit würde die volle Freizügigkeit erst ab 1. Juli 2020 gelten. Dazu müsste in den nächsten Monaten ein Antrag in Brüssel gestellt werden.

SN/APA (AFP)/STR Österreich müsste Antrag an EU stellen