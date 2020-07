Regiojet mit neuer Verbindung Prag-Brünn-Wien-Budapest

Die tschechische private Bahngesellschaft Regiojet startet ab 31. Juli eine neue Bahnverbindung Prag-Brünn-Wien-Budapest und zurück. Die Züge werden zweimal täglich in jede Richtung fahren, teilte Regiojet am Montag in einer Presseaussendung mit.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Ab 16 Euro von der tschechischen in die ungarische Hauptstadt