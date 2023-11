Spar Österreich: Reisch rückt an die Spitze

Poppmeier muss sich krankheitsbedingt zurückziehen.

Bei der Lebensmittelhandelskette Spar kommt es zu einem überraschenden Wechsel an der Führungsspitze. Der Aufsichtsrat hat am Dienstag mit sofortiger Wirkung Hans K. Reisch zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Notwendig wurde dieser Schritt aufgrund einer Erkrankung des bisherigen Vorstandschefs Fritz Poppmeier. Er war Anfang 2021 an die Spitze von Spar berufen worden.

"Die gesamte Spar-Familie bedauert das krankheitsbedingte Ausscheiden von Fritz Poppmeier aus dem Vorstand wirklich sehr", teilte Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Drexel mit. Er dankte Poppmeier für seinen jahrelangen Einsatz und "die Hingabe zu unserem Unternehmen", man hoffe, dass sich Poppmeier weiterhin gut erhole. Über die Art und Schwere der Erkrankung machte Spar keine Angaben.

Reisch, ein Enkel eines der Spar-Gründer, ist seit 2001 Mitglied im Vorstand des Handelskonzerns, seit 2021 war er stellvertretender Vorstandsvorsitzender und habe Poppmeier schon seit einem Jahr vertreten, wie Spar weiter mitteilte. Der Vorstand besteht ab sofort aus vier Personen. Reisch bildet mit den bisherigen Vorstandskollegen Marcus Wild, Markus Kaser und Paul Klotz das Führungsteam von Spar.