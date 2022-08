Reisen: Lust auf Urlaub im Herbst - trotz unsicherer Zeiten

Die Tourismusbranche bemüht sich, die Reiselust auch im Herbst hoch zu halten. In den heimischen Thermen soll es aus heutiger Sicht keine kühleren Schwimmbäder geben. Bei Flugreisen könnte es für Spätbucher teuer werden.

Wird es nach der Ferienparty im Sommer im Herbst und Winter bitterkalt und öde? Mitnichten. Die großen Reiseveranstalter bringen sich gerade in Stellung, damit die Nachfrage nach Reisen auch im Herbst nicht abreißt.

"Es ist erfreulich, dass die Reiselust der Tui-Gäste in den Herbstferien so groß ist", ließ David Szabo, Head of Operations bei Tui Österreich, vor wenigen Tagen in einer Aussendung wissen. Deshalb werde es zusätzliche Flüge ab Wien, Graz, Linz und Salzburg geben. ...