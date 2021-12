Reiseschranken sind im Kopf

In den Reisebüros herrscht wieder einmal Flaute. Dabei wäre das Reisen trotz Virus jetzt möglich.

Die USA sind wieder geöffnet, auch die Malediven, Mauritius oder Ägypten bieten sich als erwärmende Winterdestinationen an - freilich mit Impfnachweis und Coronatest im Gepäck. Dennoch herrscht in den heimischen Reisebüros gerade Winterschlaf. "Es sind weniger die Reisebeschränkungen das Problem, es ist eine Stimmungssache, warum die Menschen bei den Buchungen gerade sehr zurückhaltend sind", sagt die Präsidentin des Österreichischen ReiseVerbands (ÖRV), Eva Buzzi. Dabei sei es erstmals in der Pandemie explizit möglich, ins Ausland zu reisen. "Wir merken, dass die ...