Rekordzahlen beim Schwerverkehr 2019 am Brenner

An der italienisch-österreichischen Staatsgrenze ist im Jahr 2019 am Brenner erneut ein Rekord beim Transit-Schwerverkehr aufgestellt worden: Der Autobahnbetreiber Asfinag verzeichnete laut Medienberichten rund 2,47 Millionen Fahrten. Das bedeutet ein Plus von knapp zwei Prozent im Vergleich zu 2018. Allerdings flacht die Wachstumskurve deutlich ab, hieß es.

SN/APA (Symbolbild/EXPA/Groder)/EXP Der Schwerverkehr sorgt weiter für enorme Belastungen