Allein im Tourismus sollen ab Juli zehntausende Mitarbeiter wöchentlich auf Corona getestet werden. Es geht um Millionen Euro Steuergeld, wie sie vergeben werden ist unklar.

Der Plan ist bekannt und war dieser Tage sogar der BBC eine Geschichte wert: Österreich will sämtliche Mitarbeiter in der Hotellerie wöchentlich auf Corona testen, um dem Gast besondere Sicherheit zu geben. In fünf Pilotregionen wird bereits getestet, um zu ...