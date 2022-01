Reparieren statt wegwerfen: Im Café der Heinzelmänner

Wie ein Besuch in einem Reparaturcafé mein Bewusstsein verändert - und meine Mimik befeuert hat.

Mein Drucker ist hin. Nach eineinhalb Jahren. Gibt's das? Ja, leider. Die Frage, wie, die geistert in meinem Kopf herum. Und treibt mich in die kundigen Arme von Herrn Eisenriegler. Denn ich will das Ding nicht wegschmeißen, ich will es reparieren, in seinem Reparaturcafé. Ein Mal in der Woche kann man hier unter fachmännischer Anleitung am defekten Gerät selbst Hand anlegen. Kosten tut das Ganze nichts, lediglich freie Spenden sind erwünscht. Die Idee ist simpel. Technisch versierte Menschen unterstützen Kunden ...