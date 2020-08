Rettungsaktionen für heimischer Zuckerproduktion

Nach dem angekündigten Aus für die Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld hat das Land Niederösterreich seine Solidarität mit den Rübenbauern bekundet. Die Bauern wollen die Flächen bewirtschaften, man muss sie aber auch lassen. Sie brauchen Verlässlichkeit und notwendige Rahmenbedingungen," sagte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP). Auch die Rübenbauern selbst meldeten sich zu Wort.

Eine nationale Kraftanstrengung und ein Schulterschluss von Wirtschaft, Bauern und Konsumenten seien notwendig, stellte Pernkopf fest. "Denn klar ist auch: Wenn der Zucker nicht in Österreich produziert wird, wird er aus anderen Erdteilen importiert werden, wo möglicherweise sogar Regenwald dafür gerodet wurde. Das kann niemand wollen." Pernkopf stellte sich damit hinter die heimische Zuckerproduktion.

Der Verband der Rübenbauern fordert einen letzten Anlauf zur Rettung der Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf in Niederösterreich. Diese soll im Dezember nach der heurigen Rübenkampagne zugesperrt werden, sollte die Rübenanbaufläche nicht wieder auf zumindest 38.000 Hektar anwachsen, teilte der Agrana-Konzern am gestrigen Dienstag mit. Heuer lag die Fläche bei 26.000 Hektar.

"Die Tür ist noch nicht ganz geschlossen", gab Rübenbauernpräsident Ernst Karpfinger am Mittwoch die Hoffnung noch nicht auf. Damit die Bauern ausreichend Rübenflächen mit der Agrana kontrahieren, "benötigen wir aber unbedingt begleitende Maßnahmen von der Politik", so die Forderung.

Dabei dreht es sich um Pflanzenschutz. Zuletzt sanken die Rübenflächen, weil einerseits viele Bauern auf Biowirtschaft umgestellt haben und vor allem weil der Schädling Rübenrüsselkäfer schwer zugeschlagen hat. Rübenbauern setzen auf die gesellschaftlich umstrittenen Neonicotinoide. Zuletzt wurde teilweise mit Notfallzulassungen für Neonics gearbeitet, da die Rübenbauern solche forderten, um Teile der Ernte zu retten.

"Wir brauchen eine verbindliche Zusage für verlässliche Rahmenbedingungen beim Pflanzenschutz sowie finanzielle Unterstützung im Kampf gegen den Rüsselkäfer", so Karpfinger in Richtung der Politik. In Frankreich sei solche Unterstützung zugesagt worden, weil man auf Eigenversorgung setzen wolle.

Die Kritik der Rübenbauern zielt darauf ab, dass hierzulande Pflanzenschutzmittel verboten seien, die sowohl bei Importware angewendet werde. "Uns fehlt hier das notwendige Werkzeug zum Arbeiten", beklagt Karpfinger.

Noch könne sich Österreich mit Zucker selbst versorgen, betonen die Rübenbauern. Würde die eine von zwei Agrana-Fabriken in Niederösterreich aber geschossen, "wäre das nicht mehr der Fall". Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hatte gestern einen runden Tisch mit allen Beteiligten angekündigt - mit dem Ziel die Anbauflächen wieder zu steigern. Das begrüßte Karpfinger heute.

