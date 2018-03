Rewe schnappt sich Eiermarke Toni's Freilandeier

Die rund 100 Bauern wollen Ware künftig an die Firma Amering liefern.

Am Freitag wurde vermutlich das Ende von Toni's Freilandeier als eigenständiges Unternehmen in Glein bei Knittelfeld besiegelt. In einem Bieterverfahren erhielt dem Vernehmen nach der Lebensmittelkonzern Rewe - Österreich-Tochter des deutschen Handelsriesen - den Zuschlag, allerdings nur für die Markenrechte. Bestätigt wurde dies zunächst nicht. Denn über den Inhalt der Entscheidung und den Preis wurde Stillschweigen vereinbart.