Rewe sieht bei Marktanteilen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Spar

Der Handelskonzern Rewe, der in Österreich mit den Supermarktketten Adeg, Billa, Merkur und Penny vertreten ist, sieht in der Frage der Marktführerschaft noch nicht das letzte Wort gesprochen. Spar vermeldete am Freitag, nun die Nummer 1 im heimischen Lebensmittelhandel zu sein. Rewe kontert: Üblicherweise würden Marktanteilsvergleiche pro Jahr und nicht pro Monat vorgenommen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Konkurrent Spar meldete kürzlich die höchsten Marktanteile in Österreich