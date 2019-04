Rewe will bei Billa und Bipa vergangene Fehler ausmerzen

Der Handelskonzern Rewe ist in Österreich zwar Marktführer, beim Wachstum und in der Kundenwahrnehmung hat aber Spar die Nase vorne. Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti gab das am Mittwoch ohne Umschweife zu. In der Vergangenheit seien Fehler gemacht worden, vor allem bei Billa und Bipa. Diese will Haraszti ausmerzen und wieder "Wachstumskaiser" sowie bei den Kunden die Nummer 1 werden.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Lionel Souque - Vorsitzender der Rewe-Gruppe