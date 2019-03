Rewe will Umsatz von Tonis Freilandeier kräftig ankurbeln

Die Billa-Mutter Rewe will nach Übernahme der Marke Tonis Freilandeier den Umsatz mit einem Relaunch ankurbeln. Der Handelskonzern hatte die bekannte Eier-Marke in einem Konkursverfahren letztes Jahr ersteigert. Rewe-Geschäftsführerin Martina Hörmer kündigte am Mittwoch an, den Umsatz mit neuer Marketingstrategie und veränderten Design um 50 Prozent steigern zu wollen.

SN/APA/Franz Hruby 60 Betriebe liefern die Eier derzeit an