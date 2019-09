Ringen um 1.500-Euro-Mindestlohn im Fleischergewerbe

Die Lohnverhandlungen der Gewerkschaft PRO-GE für die rund 13.000 Arbeitnehmer in der österreichischen Fleischindustrie und im Fleischergewerbe gehen Montagmittag in die mittlerweile fünfte Verhandlungsrunde. Dass die vierte Runde scheiterte, ist aus Sicht der Gewerkschaft "dem enttäuschenden Lohnangebot der Arbeitgeber und an der Bezahlung von Umziehzeiten" gescheitert.

SN/APA (dpa)/Ronald Wittek Fleichergewerbe hat derzeit Mindestlohn von 1.400 Euro