Roboter auch für die Feinarbeit

Der Einsatz von Robotern in der Industrie erreicht einen neuen Rekordwert. Jetzt kommen die kleineren und flexibleren "Cobots".

Man kennt sie, die Bilder aus der Automobilindustrie, mit nur mehr wenigen Menschen an den Produktionsstraßen, aber umso größeren und eindrucksvolleren Roboterarmen, die in Windeseile Präzisionsarbeit leisten. Auf durchschnittlich 113 Geräte pro 10.000 Arbeitnehmer ist der weltweite Robotereinsatz in der Industrie angewachsen. Ein neuer Rekord, wie aus dem aktuellen Bericht der "International Federation of Robotics" hervorgeht. An der Spitze der hochautomatisierten Länder liegt Singapur, gefolgt von Südkorea und Japan. An vierter Stelle liegt Deutschland, Österreich rangiert immerhin auf Platz 14 ...