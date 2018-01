Roboter bringt Wein und wachselt Ski

Welche Aufgaben im Tourismus können an Maschinen ausgelagert werden, was soll weiterhin der Mensch machen? Wissenschafter sehen Österreich bei den Gewinnern - unter einer Voraussetzung.

Andrew McAfee erforscht am Massachusetts Institute of Technology (MIT) die Auswirkungen von Informationstechnologie auf Unternehmen und Wirtschaft. Die SN trafen ihn beim Hotelierkongress in Wien.

Roboter und Digitalisierung erobern den Tourismus. Was heißt das für die Mitarbeiter? Andrew McAfee: Arbeit und Umfeld verändern sich radikal. Eine Entlassungswelle sehe ich nicht. Durch die Auslagerung von Routinetätigkeiten werden mehr gut und auch schlechter bezahlte Jobs entstehen, aber in der Mitte wird es eine Ausdünnung geben. Beim Einchecken in meinem Hotel musste ich ein Papierformular ausfüllen - lächerlich im 21. Jahrhundert! Aber nicht alle Routineaufgaben verschwinden, in einigen Bereichen ist der Mensch der Maschine überlegen - wenn es um Hausverstand geht, um Planung, soziale Fähigkeiten oder das Herstellen von Vertrauen. Das kann man nicht automatisieren.