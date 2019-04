Römerquelle setzt auf wiederverwertetes Material

Der zu Coca-Cola gehörende burgenländische Mineralwasserabfüller Römerquelle will künftig nur noch Plastikflaschen verwenden, die aus wiederverwertetem Material hergestellt wurden. Weil man nicht nur Gutes tun sondern auch viel darüber sprechen will, soll die Umstellung bereits beim Vienna City Marathon am kommenden Wochenende beworben werden. Die klassische Werbekampagne soll Mitte Mai starten.

SN/APA (OTS)/Martin Steiger Römerquelle setzt auf Recycling