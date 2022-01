Rohstoffmangel und steigende Preise: "Wenig Angebot, viel Nachfrage"

Unternehmen bekommen keine Rohstoffe. Wenn doch, zahlen sie horrende Preise. Das spüren die Konsumenten nun deutlich.

Täglich steigen die Preise für Rohstoffe. Nicht nur Halbleiter, Papier, Weizen und Holz sind knapp und teuer. Dass man von einem Marktgleichgewicht weit entfernt ist, weiß auch der Ökonom Harald Oberhofer. Ein Gespräch über künstliche Knappheit, mangelnde E-Bikes und ein Schiff, das auf Grund lief und den Weltmarkt ordentlich durcheinanderwürfelte.

Werden die Preise künstlich in die Höhe getrieben, Herr Oberhofer? Harald Oberhofer: Eine künstliche Verknappung und damit eine geplante Preissteigerung ist nicht so einfach. In gewissen Märkten ist ...