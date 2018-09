Rotes Tuch, Rote Karte und mögliche zweite Chance

Warum die heurigen Lohnverhandlungen eine wesentlich stärkere politische Komponente haben als sonst.

3.811.000 Menschen sind in Österreich unselbstständig beschäftigt, eine klare Mehrheit der arbeitsfähigen Bevölkerung. Auch wenn nur ein Bruchteil davon - zuletzt 134.148 oder 3,5 Prozent - in der Metalltechnischen Industrie tätig ist, werden die am Donnerstag startenden Verhandlungen um neue Löhne und Arbeitsbedingungen in der Sparte Auswirkungen auf alle Arbeiter und Angestellten im Land haben.

Eine gewisse Ausrichtung am Metaller-KV ist schon deshalb natürlich, weil die Metaller-Gespräche den jährlichen Reigen der Verhandlungen um einen neuen Kollektivvertrag (KV) eröffnen. Zudem stehen sich mit dem exportstarken Fachverband und den Gewerkschaften Pro-Ge und GPA-djp einflussreiche Interessenvertretungen gegenüber, deren Wirkung über ihre unmittelbare Zuständigkeit hinausreicht.