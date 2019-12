Rothensteiner: Zahlungen an Hoscher und Labak einwandfrei

Walter Rothensteiner, Aufsichtsratschef der Casinos Austria, hat am Dienstag die kolportierten Zahlungen an die Ex-Vorstände Dietmar Hoscher und Alexander Labak im Zuge deren Ausscheidens als "rechtlich einwandfrei" bezeichnet. Die Konditionen "wurden auf Initiative des Aufsichtsrats von den Rechtsanwälten Schima Mayer Starlinger mit Unterstützung der KPMG eingehend geprüft", so Rothensteiner.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Walter Rothensteiner: rechtlich alles einwandfrei