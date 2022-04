Rückkehr der Gäste: Sommer in Österreich wieder in echt erleben

Mit dem Tourismus in Österreich geht es weiter aufwärts. Auch internationale Gäste sollen im Sommer wieder zurückkehren.

Die Sommersaisonen waren in den vergangenen beiden Coronajahren so etwas wie die Höhepunkte im heimischen Tourismus. Selbst im Vorjahr, als die Betriebe bis Mitte Mai noch im Lockdown waren, erzielten die Sommernächtigungen (von Mai bis Ende Oktober) ein zu verdauendes Minus von 16 Prozent im Vergleich zu 2019. "Die Monate August bis Oktober liefen sogar hervorragend, der August war der beste aller Zeiten", erklärte am Montag die Chefin der Österreich Werbung, Lisa Weddig, bei der Präsentation der neuen Sommerkampagne.

...