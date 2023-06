Rückt das Ende von Gas aus Russland näher?

Ab 2025 will die Ukraine kein russisches Gas mehr nach Europa weiterleiten. Was das für die Gasversorgung in Österreich heißt.

Der ehemalige Vorstandschef der OMV, Gerhard Roiss, hat der Debatte, wie sich Österreich weniger abhängig von russischem Erdgas machen kann, neuen Schwung verliehen. In der "ZiB2" am Mittwoch sagte Roiss, der ukrainische Vize-Energieminister habe ihm mitgeteilt, dass die Ukraine den Gastransit-Vertrag mit Russland nicht über das Jahr 2024 hinaus verlängern werde. Nun war es kein Geheimnis, dass der 2019 zwischen dem russischen Konzern Gazprom und der ukrainischen Naftogas für fünf Jahre geschlossene Vertrag ein Ablaufdatum hat. Aber es ist ein Weckruf, die Anstrengungen bei der Suche nach Alternativen zu intensivieren.

Beim Energieregulator E-Control versucht man zu beruhigen. "Dass der Vertrag ausläuft, wussten wir ja, sagte Carolam Millgramm, Leiterin der Abteilung Gas, zur APA. Man bereite sich schon länger auf solche Szenarien vor, sei aber nicht beunruhigt, zumal Pipeline-Kapazitäten durch die Ukraine auch kurzfristig gebucht werden könnten. Im Klimaministerium ist man sich des Problems bewusst, auch wenn unter den derzeitigen Umständen niemand seriös sagen könne, was Ende 2024 sein und ob der Vertrag tatsächlich nicht verlängert werde. Das sei aber nicht die einzige Gefahr für einen Gastransport durch die Ukraine, Leitungen könnten durch kriegerische Handlungen zerstört werden, zudem könnten technische Defekte auftreten. Umso mehr betont man die Notwendigkeit, so rasch wie möglich aus russischem Erdgas auszusteigen und verweist auf Vorschläge, die Roiss und Ex-E-Control-Chef Walter Boltz im Auftrag von Ministerin Leonore Gewessler erarbeitet haben. Gefordert werden strengere Speicherverpflichtungen für die Energieversorger und der Ausbau von Transportkapazitäten für nicht-russisches Erdgas. Knackpunkt ist der Vorschlag, die Gasversorgungstochter der OMV temporär zu verstaatlichen, die einen Anteil von 30 Prozent am österreichischen Gasmarkt hat. Dagegen regt sich beim Koalitionspartner ÖVP Widerstand. Der Finanzministerium liegt der Vorschlag der Staatsholding ÖBAG vor, die Gasversorgung über eine Beschaffungsplattform zu organisieren.

Bei der OMV verweist man darauf, dass man Erdgas aus Lieferverträgen mit Russland am Knoten in Baumgarten übernehme. Zu künftigen Vertragsbeziehungen zwischen dem ukrainischen Pipelinebetreiber und Gazprom Export könne man nichts sagen. Die OMV habe sich aber auf Szenarien einer Unterbrechung vorbereitet und arbeite weiter an der Diversifizierung des Portfolios aus eigener Produktion, Gas von Drittlieferanten sowie Flüssiggaskapazitäten. Zudem sei die OMV an der gemeinsamen Einkaufsplattform der EU beteiligt. Man könne die Kunden auch ohne russisches Gas beliefern. Im März machte russisches Gas aber noch immer 74 Prozent der Gaslieferungen nach Österreich aus.