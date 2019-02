Ruhe an Kreditfront verhilft der Ersten zu Gewinnrekord

Die börsennotierte Erste Group hat 2018 von einer weiteren Entspannung an der Kreditfront profitiert. Weil infolge der starken Wirtschaftsdaten in Osteuropa viele schon abgeschriebene Kredite zurückgezahlt wurden, konnten Vorsorgen dafür aufgelöst werden, was netto sogar ein Plus von 59 Mio. Euro brachte. Im Jahr davor mussten per Saldo 132 Mio. Euro für faule Kredite zur Seite gelegt werden.

/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Treichl freute sich über "Geburtstagsgeschenk an unsere Gründer"