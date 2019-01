Ruinierte Obstbäume, zufriedene Borkenkäfer: Wie sich der Schnee auf Felder und Wälder auswirkt

Die starken Schneefälle seit Anfang des Jahres beschäftigen auch Landwirte, Forstwirte und Jäger. Sie versuchen, die Schäden zu fassen. Nur gefräßige Schädlinge können wegen der weißen Massen schon jetzt jubeln.

Noch sind Wälder und Felder kaum inspiziert worden, das Ausmaß der Schäden nach dem Schneechaos in weiten Teilen des Landes ist also noch nicht absehbar. Doch erste Einschätzungen rund um die Folgen für Tiere und Pflanzen gibt es. Die SN haben sich umgehört.

Anzeige

Heimisches Wild kämpft mit den Schneemassen - und gegen Wintersportler

Die anhaltenden, starken Schneefälle der letzten Tage haben dazu geführt, dass stellenweise die überlebenswichtigen Winterfütterungen der Wildtiere nicht mehr erreicht werden können. Österreichs Jägerinnen und Jäger befinden sich derzeit im (gefährlichen) Dauereinsatz, um die Wildtiere mit artgerechter Nahrung zu versorgen. Was die Tiere brauchen? Vor allem Ruhe, zum Wiederkäuen etwa.

Wird diese Ruhe durch Wintersportler in den Ruhezonen des Wildes gestört, können Tiere auf der Flucht Lawinen auslösen. "Gerade Steinböcke oder Gämsen, die vor Wintersportlern flüchten, können plötzlich Lawinenabgänge auslösen. Diese Gefahr sollte ernst genommen werden", appelliert Norbert Walter, geschäftsführender Landesjägermeister vom Dachverband "Jagd Österreich".

"Die Wildtiere sind am Limit der Belastungsgrenze und unsere Jägerinnen und Jäger erfüllen gerade einen Knochenjob, um die Wildtiere bei Wind und Wetter mit dem Nötigsten zu versorgen. Jeder Naturnutzer kann helfen, indem er die Wildruhezonen respektiert und die offiziellen Wege nicht verlässt", sagt Walter.

Hasen, Rehe, Wühlmäuse nagen wegen Schnee Apfelbäume an

"Bei den Streuobstbäumen ist der eine oder andere Baum gefallen, vor allem, wenn die Wurzeln schon schlecht waren", sagt Heimo Strebl, Referent für Obstbau, Weinbau und Kompost beim Bundesgemüsebauverband Österreichs den SN. Die Witterung habe dem Obstbau nicht wirklich geschadet, es gebe kaum Schäden zu verzeichnen.

Allerdings zeichnet sich ein längerfristiges Problem ab: Wo sehr viel Schnee liegt und der Boden nicht gefroren ist, da wird die Wühlmaus ein Thema, weil die Mäuse sich an der Oberfläche recht leicht vermehren können. Das bedeutet verstärkte Aktivität und Verbissschäden, speziell bei jungen Bäumen. Dabei sind Wühlmäuse offenbar Feinspitze; die Wurzeln des Apfelbaumes fressen sie gerne an, Birnen lassen sie links liegen.

Apropos Apfelbäume: "Durch hohe Schneelagen fressen Hasen und Rehe derzeit auf ihrer Nahrungssuche Rinden ab, gerade bei Apfelbäumen", erklärt Strebl. Noch habe er von keinen großflächigen Schäden gehört, aber gebietsweise sei der Apfel gefährdet Warum? "Weil seine Rinde besonders gut schmeckt."

Weinreben sind vom vielen Schnee nur betroffen, wenn Ranken unter Schneelast brechen, "aber da wird eh noch viel geschnitten".

Anzeige

Vom Verein Tauriska im Pinzgau kamen am Dienstag zuversichtliche Nachrichten: "Im Moment haben wir bei unseren Obstbäumen sicher nicht viele Schäden, denn das Laub ist längst herunten und der Schnee ist nicht schwer, obwohl die Bäume tief eingeschneit sind. So weit ich das sehe, gibt es aber keinen nennenswerten Baumbruch", sagte Christian Vötter. Am Freitag wolle er sich mit Obstbauern treffen und weitere Schritte besprechen.

Den Borkenkäfern macht der Schnee wenig aus

Landläufig würde man meinen, ein harter Winter mit viel Schnee geht den Borkenkäfern im Wald an den Kragen. Dem ist nicht so. "Das ist ein Märchen. Das hat keine Auswirkungen auf ihre Entwicklung", sagt Wolfgang Dürnberger von der Landwirtschaftskammer Salzburg. "Entscheidend ist, wie das Wetter im Frühjahr oder im Herbst ist, zudem ist der Boden heuer unter dem Schnee nicht gefroren." Dürnberger geht davon aus, dass durch die vielen Schäden an Bäumen durch Schneedruck oder Lawinen die Bäume sogar noch anfälliger für Borkenkäferbefall sein werden.

Die Landwirtschaftskammer Salzburg rechnet mit großen Waldschäden nach diesem Winter, zu beziffern oder einzuschätzen seien sie derzeit noch nicht. "Der Wald wird ein großes Thema, da sind die Bauern im Frühling gefordert, das aufzuarbeiten." Auch totes Wild werde in den Lawinenstrichen liegen.

Milchtransporte nicht überall möglich

In von der Außenwelt abgeschnittenen Orten können Bauern nicht immer ihre Milch ausliefern. Von einer Handvoll Fälle spricht Wolfgang Dürnberger von der LK Salzburg. "Das sind Einzelfälle. Die können vielleicht zwei bis drei Tage keine Milch ausliefern, die Schwierigkeit ist dann, wohin mit der Milch?" Zuerst werde an Kälber verfüttert, vielleicht auch Käse oder Topfen gemacht, im schlechtesten Fall müsse sie weggeschüttet werden.

Schnee bringt der Landwirtschaft auch Vorteile

Der viele Schnee bringt aber nicht nur Nachteile. Darauf macht Dürnberger aufmerksam. "Nach dem trockenen Sommer und Herbst kann der Boden jetzt Wasser aufnehmen. Es hat so viele Ertragsausfälle im letzten Jahr gegeben wegen der Trockenheit. Damit entspannt sich die Situation zumindest für den Frühling." Auch so manche Wassergenossenschaften würden jetzt wohl aufatmen, vor allem im Flachgau, wo das Wasser mancherorts schon knapp gewesen sei.