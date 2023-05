Rumpler in Salzburg: Arbeitslosigkeit steigt um fast zehn Prozent

Erstmals seit zwei Jahren ist die Arbeitslosigkeit in Österreich im April wieder leicht gestiegen. Auffallend ist, dass der Anstieg in Salzburg mit 9,8 Prozent weitaus am höchsten ausfällt. Gerade im Tourismus gibt es nach der sehr guten Wintersaison deutlich mehr Zugänge in die Arbeitslosigkeit. Auch Bau und Handel sind betroffen.

BILD: SN/ROBERT RATZER Arbeitslosigkeit in Salzburg steigt seit langem wieder an.