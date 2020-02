Bei Hagleitner Hygiene gibt es neue Verhaltensregeln für Mitarbeiter. Desinfektionsmittel werden dem Zeller Produzenten aus den Händen gerissen. Produziert wird rund um die Uhr.

Hans Georg Hagleitner reicht zur Begrüßung nicht die Hände. Auch bei Besuchern macht der Firmenchef keine Ausnahme. Seit dem Ausbruch des Coronavirus in Italien gibt es bei Hygiene Hagleitner in Zell am See neue Verhaltensvorschriften für Mitarbeiter: kein Händeschütteln, keine ...