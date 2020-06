Rund eine Milliarde für Kurzarbeit ausgezahlt

Die ersten drei Kurzarbeitsmonate sind mit Ende Mai ausgelaufen, das neue Quartal hat begonnen. Arbeitsministerin Christine Aschbacher musste dennoch eine hohe Arbeitslosenquote von 11,5 Prozent vermelden.

Arbeitsministerin Christine Aschbacher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) gaben am Dienstag ihren gewohnten Überblick über die Lage auf dem Arbeitsmarkt aufgrund der Coronakrise.

160.000 Unternehmen haben Aschbachers Angaben nach Gelder für die Kurzarbeit erhalten. 907 Millionen Euro seien bereits ausbezahlt worden, die "Milliardenmarke" werde am Dienstag oder Mittwoch fallen. Ihren Worten nach ist die Kurzarbeitsabrechnung "voll auf Schiene". Rund 1,3 Millionen Menschen waren mit Ende Mai in Kurzarbeit, wie auch in den letzten Wochen. Wie viele verlängert haben und wie viele aus dem Modell aussteigen, liegt Aschbachers Angaben noch nicht auf dem Tisch.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ergänzte, "Kurzarbeit ist immer als Modell gedacht, wenn Nachfrage sinkt oder die Aufträge ausbleiben." Es gehe darum, die Arbeitsplätze in der Weltwirtschaftskrise zu erhalten. "Denn wenn Arbeitskräfte weg sind, ist es schwieriger sie wieder im Unternehmen aufzunehmen".

Die Arbeitslosenkurve flache weiter ab, ergänzt Aschbacher. Ende Mai waren ihren Angaben nach 517.221 Menschen als arbeitssuchend oder in Schulung gemeldet. Sie vermeldet die hohe Arbeitslosenquote von 11,5 Prozent. Die tourismusstarken Länder Tirol und Salzburg sind stärker betroffen von Arbeitslosigkeit als andere Bundesländer, vor allem Jugendliche seien überproportional betroffen. 94.000 Arbeitslose gebe es im Tourismus, 54.397 Jugendliche seien arbeitslos.

Für Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck stehen durch die Coronakrisen 10.000 Lehrstellen-Plätze auf dem Spiel. Die Schätzungen gehen auf minus 20, minus 30 Prozent. "Wir schnüren ein Lehrlingspaket, das jene Unternehmen mit 2000 Euro unterstützt, die Lehrlinge einstellen." Bis 31. Oktober könnten Unternehmen um diese Förderung (über Lehre-Onlineservice) ansuchen. Der Bonus wird in zwei Tranchen ausgezahlt, 1000 Euro beim Start der Lehre und 1000 Euro beim Behalten des Lehrlings nach der Probezeit (in der Regel sind das 3 Monate). Rückwirkende Anträge bis zum Beginn der Coronakrise sind möglich.



Quelle: SN