Russland in der Isolation: Wenn der Krieg den Handel stoppt

Neugeschäft in Russland ruht, aber Exportversicherer OeKB hat bisher kaum Ausfälle.

Fast 400 Mill. Euro Zusagen für neue Haftungen hat die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) im Jahr 2021 noch in Russland (370 Mill. Euro) und der Ukraine (20 Mill. Euro) gemacht. Diese Entwicklung fand mit dem von Russland begonnenen Krieg in der Ukraine ein jähes Ende, weil Exporte durch die Sanktionen und kriegerische Handlungen de facto zum Erliegen kamen. Es sei aber gelungen, das auf Eis liegende Neugeschäft durch Exporthaftungen in anderen Ländern zu kompensieren, Österreichs Unternehmen hätten sich rasch neue Absatzmärkte ...