Russlands Bahnchef: Breitspur bis Wien vor "nächster Etappe"

Der Präsident der staatlichen russischen Eisenbahnen, Oleg Belosjorow, hat am Donnerstag über Fortschritte beim geplanten Bau einer Breitspurbahn bis nach Österreich berichtet. 2018 sei mit internationalen Partnern diesbezüglich eine "gemeinsame Sichtweise" entwickelt worden, erklärte Belosjorow in einer Podiumsdiskussion beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg.

SN/APA (dpa)/Jan Woitas Eine "gemeinsame Sichtweise" für das Projekt wurde entwickelt