Ryanair sieht sich im Aufwind - Für Billigflieger wird es enger

Im Preiskampf um die Vorherrschaft in Wien gibt es offenbar eine Vorentscheidung. Nach Level zieht sich auch Easyjet zurück. Wizz Air kürzt das Programm und Ryanair baut es aus.

Es ist noch nicht lange her, da tobte am Flughafen Wien ein heftiger Wettstreit um Marktanteile. Zeitweise bemühte sich ein halbes Dutzend Airlines darum, in die Lücke vorzustoßen, die die Pleite von Air Berlin und Niki 2017 gerissen hatte. Zuletzt sah es so aus, als könnten sich unter den Billiganbietern Ryanair und Wizz Air gegen den Platzhirschen Austrian Airlines (AUA) behaupten. Aber die jüngste Entwicklung zeigt jetzt einen klaren Vorteil für die Iren.

Es ist wohl kein Zufall, ...