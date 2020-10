Ryanair stationiert Buzz-Flugzeug in Wien

Der irische Billigflieger Ryanair hat einem Medienbericht zufolge ein Flugzeug der polnischen Tochter Buzz in Wien stationiert. Damit sei Ryanair in Wien-Schwechat mit drei Flugbetrieben - Lauda Europa aus Malta, Buzz aus Polen und Ryanair selbst - vertreten, berichtete das Onlineportal Aviation.Direct am Dienstag. Ryanair hat nach Prag und Budapest kürzlich auch die Basis in Bratislava von Ryanair auf Buzz umgestellt.

Laut Gewerkschaften wurden dadurch die Löhne gedrückt. In Wien wurde zuletzt Laudamotion durch Lauda Europe ersetzt. Quelle: APA