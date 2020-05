Ryanair-Tochter mit ungewöhnlichem Ansinnen an Blümel

Nach einem 24-Stunden-Ultimatum der Ryanair-Tochter Laudamotion an die Gewerkschaft zur Unterzeichnung eines neuen Kollektivvertrags hat sich das Unternehmen am Donnerstag mit einem ungewöhnlichen Ansinnen an die Regierung gewendet. Finanzminister Blümel solle von der Gewerkschaft vida die Unterzeichnung des adaptieren Vertrages verlangen und diese an mögliche AUA-Hilfen knüpfen, hieß es.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Laudamotion verlangt rasches Handeln von Blümel