s Immo legt wegen Corona-Krise Immofinanz-Gespräche auf Eis

Der Vorstand der s Immo AG ist nach dem Rekordjahr 2019 zuversichtlich, heuer die Corona-Krise gut meistern zu können und blickt bereits in das Jahr 2021: "Da sollte das Geschäft wieder gut laufen", hieß es am Donnerstag in der Online-Bilanzpressekonferenz. Gespräche über ein mögliches Zusammengehen mit der ebenfalls börsennotierten Immofinanz gibt es momentan keine.

"Derzeit haben wir wirklich alle miteinander andere Dinge zu tun, als die Fusion zu beplaudern. Wir können uns nicht einmal treffen. Die Aktionärsstruktur bietet aber Optionen", sagte CEO Ernst Vejdovszky. "Alle Optionen wird man prüfen und bewerten. Das geht erst, wenn wir uns wieder öfter treffen können - jedes Unternehmen hat ja auch sieben Berater an der Seite." Zum Zeitfaktor: "Sobald als möglich." Man könne aber nicht in Gespräche eintreten, ehe man nicht wisse wie Ende 2020 die Bilanz aussehe. Ob da auch die CA Immo als Möglichkeit mitgedacht wird? "Sinnvoll schon, ist aber aufgrund der Aktionärsstruktur nicht denkbar."

Die Coronavirus-Krise wird die s-Immo "sehr deutlich treffen", 2020 werde "definitiv kein Rekordjahr mehr werden", betonte Vejdovszky. Am stärksten werde der Einfluss im Hotel- und Retail-Bereich sein, erinnerte der CEO an die bereits am 18. März vom Unternehmen getätigten Aussagen. Um das Ausmaß der Krise absehen zu können, sei es noch zu früh - es hänge unter anderem von der Dauer der gesundheitspolitisch verhängten Restriktionen und auch den Hilfsprogrammen der Regierungen in verschiedenen Ländern ab.

Mit liquiden Mitteln von 112 Mio. Euro Ende 2019 sowie heuer im Jänner per Kapitalerhöhung aufgebrachten 149 Mio. Euro - wodurch die Eigenkapitalquote von 43 auf 46 Prozent gestiegen sein dürfte -, sieht sich die s Immo gut gerüstet für das Krisenjahr. Zum Ultimo verfügte die s Immo über 2,94 Mrd. Euro langfristiges Vermögen (davon 2,19 Mrd. Euro vermietete Immobilien) plus 200 Mio. Euro kurzfristiges Vermögen. Nach IFRS lag das Immo-Vermögen bei 2,37 Mrd. Euro; die 1,2 Mio. m2 Nutzfläche waren zu 95,5 Prozent ausgelastet, im Schnitt wurden 5,4 Prozent Rendite erwirtschaftet. Das Portfolio - 2/3 in Österreich und Deutschland, 1/3 in CEE - besteht zu 71 Prozent aus Gewerbeimmobilien (Büro, Geschäft, Hotel), zu 29 Prozent aus Wohnobjekten.

2019 hatte die s Immo bei Nettogewinn und der Cash-Generierung (FFO 1) neue Höchststände erzielt. Der Jahresüberschuss stieg von 204,2 auf 213,3 Mio. Euro - der auf die Anteilseigner entfallende Betrag legte auf das Rekordniveau von 212,8 (203,7) Mio. Euro zu. Das Ergebnis je Aktie betrug damit 3,21 (nach 3,08) Euro.

Der FFO I (Funds from Operation) stieg auf den Rekordwert von 64,7 Mio. Euro bzw. 0,98 Euro/Aktie, hieß es schon Mitte März. Als Dividende sollen erneut 0,70 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet werden. Das Nettovermögen (EPRA-NAV) stieg binnen Jahresfrist von 21,25 auf 26,45 Euro je Aktie.

Am Mittwochabend notierten die s-Immo-Aktien bei 16,38 Euro, um 26,6 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn. Das Unternehmen war damit an der Börse mit rund 1,21 Mrd. Euro bewertet. Bei der Immofinanz waren es 1,77 Mrd. Euro, da lag der Kurs mit 15,82 Euro um 33,3 Prozent unter dem Stand von Anfang 2020.

