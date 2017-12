Salz und Seife: Freude an der eigenen Schöpfung

Salz und Seife sind jahrhundertealte Produkte und heute Massenware. In Handarbeit produziert, werden sie wieder zu Besonderheiten.

Über der großen Pfanne steigt in kleinen Wölkchen Dampf auf, ganz sanft, jedoch beständig. "Je niedriger die Temperatur ist, umso schöner werden die Kristalle", erklärt Eva Brudl.

Die ganze Nacht hat die Sole geköchelt. Jetzt, am Morgen, wird abgeschöpft. Mit einem Holzrechen werden die Salzflocken, die sich abgesetzt haben, ans Ende der Pfanne geschoben.

Von dort kommen sie zum Abtropfen in zwei Körbe. Die handgeschöpften Kristalle strahlen blütenweiß. Brudl lächelt: "Viele können gar nicht glauben, dass unser Natursalz von selbst so ist."

Natürlicher aber als so, wie das Ehepaar Brudl Salz produziert, geht es kaum. Die Sole holt man sich mit Genehmigung der Salinen Austria aus dem Halleiner Wolf-Dietrich-Stollen, wo sie seit Jahrhunderten natürlich aus dem Berg tropft. Rieselhilfen und sonstige Zusätze sind tabu.

Produziert wird im selbst gebauten Sudhaus samt Dörrofen im Garten des Familienanwesens in Oberalm. Und auch abgefüllt und etikettiert wird händisch.

SN/birgitta schörghofer Per Hand werden die Salzflocken abgeschöpft. SN/birgitta schörghofer Blütenweiß strahlt das Natursalz. SN/birgitta schörghofer Auch abgefüllt und etikettiert wird händisch.

Eigentlich begann alles vor acht Jahren nur als Hobby, um den Gästen im Kaffeehaus Salitri, das Eva Brudl damals in der Halleiner Altstadt führte, selbst gemachtes Salz kredenzen zu können. Geworden ist daraus die "Salitri Salzmanufaktur".

Wurden anfangs 250 Kilogramm Sole pro Jahr verarbeitet, hat sich die Menge nun vervierfacht. "Die Nachfrage ist einfach immer weiter gewachsen", sagt Eva Brudl.

Neben ausgewählten Spezialitätenläden wie Meinl am Graben in Wien oder Azwanger in Salzburg ist das Naturprodukt seit ein paar Monaten auch in zwölf Salzburger Billafilialen im Regionalregal gelistet.

Massenprodukt aber wolle man keines werden, betont die gelernte Drogistin. "Wir machen nur so viel, wie wir zu zweit schaffen." Auch habe man nie auf einen Trend aufspringen wollen, wo doch Spezialsalze aus aller Welt mehrere Meter in den Supermarktregalen füllten.

Wegen des höheren Preises im Vergleich zum Industriesalz mache man den Großteil des Geschäfts ohnehin im Souvenirbereich. Eine Sonderabfüllung für die Salzburger Landestourismusgesellschaft sei sogar nach China gegangen. "Das hat uns schon sehr stolz gemacht."

Durch eigene Schöpfung und Rezepte macht auch Sandra Wieser aus einem Massenprodukt etwas Besonderes. Seit 2013 produziert die AUA-Stewardess im Nebenerwerb Seifen, Cremen und Deos.

Als sie mit 30 an einer Dermatitis erkrankt sei, habe sie begonnen zu hinterfragen, "was schmiere ich mir eigentlich auf meine Haut?". Ihre Antwort: "Zu viel und oft Falsches." Also ging die Plainfelderin selbst ans Werk.

Mittlerweile ist allein das Seifensortiment im "Seifenkontor", wie Wiesers Naturkosmetikbetrieb heißt, auf zehn verschiedene Sorten angewachsen.

Seife bestehe aus Ölen und Fetten, erklärt die 39-Jährige. Diese sorgten für Härte, Schaum und Pflege. So ergebe Kokosfett einen schönen Schaum, trockne aber die Haut aus, deshalb brauche es Kakaobutter dazu.

"Es gibt auch tolle Seifen aus Schmalzöl", betont Wieser. Einst habe man Seifen überhaupt aus Schlachtabfällen produziert. Sie selbst verwende freilich nur Pflanzliches und ätherische Öle.

Es duftet nach Zeder und Lavendel. Der Bestseller "Anna" steht auf dem Produktionsplan. Eigentlich geht alles ruck-zuck: Zu den schonend erwärmten Fetten und Ölen - "immer eine Mischung aus fünf oder sechs verschiedenen" - kommt Lauge dazu. "Jetzt entsteht die chemische Reaktion der Verseifung", erklärt Wieser.

Der Pürierstab summt. "Zuerst ist das Ganze wie Kartoffelsuppe, dann dick wie Vanillepudding." Jetzt noch die ätherischen Öle dazu und ein Teil der Masse mit den Farbpigmenten vermischt.

Abwechselnd wird das Ganze dann in eine Blockform gegossen, in Kreisbewegungen zeichnet Wieser noch ein Muster. Wie ein Stück Marmorkuchen wird die Naturseife später aussehen. Bis dahin braucht es dann doch Geduld. Erst nach 24 Stunden ist die Masse fest genug, um sie schneiden zu können. Weitere sechs Wochen dauert der Trocken- und Reifeprozess, bis die Seife ins Badezimmer darf.

SN/birgitta schörghofer Sandra Wieser in ihrer Seifenküche in Plainfeld. SN/birgitta schörghofer Die handgerührten Seifen liebevoll verpackt.

Der Unterschied zur Industrieseife sei neben den natürlichen Inhaltsstoffen die schonendere Verarbeitung, erklärt Wieser. "In der Industrie wird auf bis zu 250 Grad erhitzt. Ich siede gar nicht, ich rühre meine Naturseifen."

Durch eine "angenehme Überfettung" müsse man nach der Wäsche auch "nicht gleich zur Hautcreme rennen". Die Inhaltsstoffe seien freilich genau geregelt. Auch ätherische Öle hätten Grenzwerte. Jedes neue Rezept müsse zur Bewertung zum Toxikologen.

"Die Entwicklung von zwei Deos hat mich zuletzt 600 Euro gekostet", erklärt Wieser, die einen eigenen Online-Shop betreibt. Mittlerweile habe sie viele Stammkunden, freut sie sich. "Dieses Jahr war wirklich gut."