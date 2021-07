Salzburg-AG-Chef Schitter: "Jetzt geht es darum, anzupacken"

Die Salzburg AG hat beim Ausbau von Photovoltaik und Windkraft Aufholbedarf.

In weniger als zehn Jahren soll der Stromverbrauch in Österreich bilanziell zur Gänze aus Wasser-, Sonnen- und Windkraft sowie Biomasse kommen. Leo Schitter, Chef der Salzburg AG, will dazu das Unternehmen neu ausrichten.

Die rechtliche Basis für 100 Prozent Ökostrom bis 2030 steht und wird 2022 endlich in Kraft sein. Die Salzburg AG tut viel, hat aber bei Sonnen- und Windstrom ziemlich Aufholbedarf. Was haben Sie vor? Leo Schitter: Die Salzburg AG ist Nachhaltigkeitsweltmeister, weil alle unsere Erzeugungseinheiten nachhaltig ...