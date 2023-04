Salzburg ist Schlusslicht beim Wohnungsneubau

Österreichweit gingen die Baubewilligungen im Vorjahr massiv zurück, was die Mieten weiter erhöhen wird.

Salzburg hat die höchsten Wohnungspreise in Österreich und ausgerechnet Salzburg trifft der stark rückläufige Wohnungsneubau empfindlich. Das zeigen neue Daten der Statistik Austria. Österreichweit wurden im Vorjahr gemessen an der Bevölkerungszahl 6,6 Wohnungen pro 1000 Einwohner zum Bau zugelassen. Die höchste Bewilligungsrate war mit 7,3 in Tirol festzustellen. Leicht überdurchschnittliche Werte wurden auch in Wien (6,8), Vorarlberg, Kärnten und im Burgenland verzeichnet (je 6,7). Salzburg bildet das Schlusslicht mit einer deutlich geringeren Pro-Kopf-Rate von 5,7 Wohnungen. Das ist für Salzburgs ...