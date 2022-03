Salzburger Käserei spart 660 Erdumrundungen mit dem Auto ein

Die Salzburger Privatkäserei Woerle fördert seit Jänner 2021 die Reduktion von CO2-Emissionen in der Region. Das Familienunternehmen geht dabei weit über Maßnahmen wie eine Photovoltaik-Anlage am eigenen Firmen-Dach hinaus. Woerle hat alle zuliefernden Milchbauern eingeladen, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und in den Klimaschutz zu investieren. Jede Tonne eingespartes, nicht ausgestoßenes oder gebundenes CO2 wird mit 50 Euro Prämie belohnt.

SN/APA/GINDL/BARBARA GINDL Das Projekt der Käserei Woerle hat schon 3.340 Tonnen CO2 eingespart

Seit Start der Initiative vor 14 Monaten haben 145 Betriebe insgesamt 230 Maßnahmen eingereicht und berechnet auf ihre Laufzeit oder Nutzungsdauer 3.340 Tonnen CO2 eingespart. Das entspricht dem jährlichen CO2-Fußabdruck von rund 400 Österreichern oder - bei einer durchschnittlichen CO2-Emission eines neu zugelassenen Pkw von 125,5 Gramm pro Kilometer - mehr als 26 Mio. gefahrenen Pkw-Kilometern oder 660 Erdumrundungen, erklärte Projektleiterin Diana Reuter. Die Bäuerinnen und Bauern suchen sich selber Maßnahmen aus, beispielsweise energieeffiziente Melk- und Milchkühlanlagen, Wärmedämmung mit Naturdämmstoffen, Pflanzung von Obstbäumen und Hecken oder den Einsatz von Pflanzenkohle zur Gülleverbesserung. Auch Photovoltaik- oder thermische Solaranlagen, der Austausch von Ölheizungen oder Geräte wie E-Hoftracs oder Futterschieber mit Elektroantrieb werden unterstützt. "Wir wollten nicht nur in unserer eigenen Produktion den CO2-Fußabdruck verringern, sondern auch beim Rohstoff Milch", sagte Geschäftsführer Gerrit Woerle im APA-Gespräch. Weil Wiederkäuer Treibhausgase freisetzen, trage auch Käse einen gewissen CO2-Rucksack. "Wir wollten zum Ausgleich aber keine CO2-Zertifikate kaufen, sondern die Landwirte motivieren, bei sich selbst CO2 einzusparen." Das komme den kleinbäuerlichen Strukturen zu Gute, die Wertschöpfung werde zudem in der Region gehalten. Ein Ingenieursbüro prüft die eingereichten Maßnahmen und berechnet den Wert der CO2-Einsparung. "Der Maximalauszahlungsbetrag pro Betrieb ist gedeckelt, damit kleinere Betriebe nicht benachteiligt werden", sagte Reuter. Es komme vor, dass Ideen auch abgelehnt werden. "Wir fördern zum Beispiel keine Speichermodule für PV-Anlagen, weil diese kein zusätzliches CO2 einsparen. Und auch wenn ein neuer Dieseltraktor effizienter und sparsamer wäre, passt das nichts zur Projektphilosophie." Geschäftsführer Woerle zeigte sich überzeugt, dass die Nachfrage nach Produkten mit einem geringeren CO2-Fußabdruck steigen werde. Ab Mai soll die Initiative auch auf Verpackungen der Käserei ausgewiesen werden. "Wir hoffen, dass der Handel das Projekt mitunterstützt und glauben, dass die Konsumenten im Sinne der Kostenwahrheit auch ein wenig mehr für ein ehrliches und nachhaltiges System zahlen würden." Die CO2-Initiative von Woerle ist auf eine Laufzeit von fünf Jahren angesetzt. Alleine mit den für das heurige Jahr 2022 geplanten Maßnahmen sollen weitere 8.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Die Idee hat dem Unternehmen mit Sitz in Henndorf (Flachgau) unter anderem den ersten Platz beim Umweltpreis "Energy Globe 2021" in Salzburg eingebracht. Das 1889 gegründete Familienunternehmen beschäftigt rund 350 Mitarbeiter und zählt zu den größten Käsereien Österreichs. Die Milch stammt von rund 500 Betrieben im Einzugsbereich, die Landwirte haben im Schnitt 20 bis 25 Kühe.