Salzburger Skimarke O+ setzt auf Nische zwischen Fabrik und Eigenbau

Der O+ aus Salzburg ist ein Ski der neuen Generation: Hergestellt vom Profi, in der Ausführung jedoch individuell abgestimmt auf das Können und die Bedürfnisse des Fahrers.

Wer in Zeiten sinkender Skiverkäufe eine neue Skimarke auf den Markt bringt, muss verrückt sein. So könnte man es sehen, würde hinter O+ nicht einer stehen, der die Szene gut kennt. Jahrelang werkte Sigi Rumpfhuber bei Fischer und später als Geschäftsführer bei Kästle, ehe der 41-Jährige vor zwei Jahren begann, in Salzburg sein eigenes Ding aufzuziehen.