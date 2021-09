Sauberer und teurer per Bahn

CO2-Steuer soll eine Renaissance des Schienengüterverkehrs bringen. Vorerst steigen die Preise.

ÖBB-Chef Andreas Matthä sieht in der geplanten CO 2 - Bepreisung eine Chance für mehr Güterverkehr auf der Schiene. "Wir gehen davon aus, dass es zu mehr Kostenwahrheit im Verkehr kommen wird", sagt er am Freitag. Und fordert erneut, ein Viertel der künftigen Einnahmen aus der Bepreisung von CO 2 für den Ausbau der Bahn zu reservieren. Denn die stärkere Verlagerung von Gütertransport von der Straße auf die Schiene sei "die Lösung, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen", betont Matthä.

Zunächst ...