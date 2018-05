Sazka stockt bei Casinos Austria weiter auf

Die tschechische Glücksspielgruppe Sazka stockt ihre Anteile bei den teilstaatlichen Casinos Austria weiter auf. Am Dienstag segneten die Casinos-Eigentümer in einer außerordentlichen Hauptversammlung die Übertragung eines Anteils der ehemaligen Kirchenbank Schelhammer & Schattera (nun Grawe-Gruppe) ab. Sazka hält nun 38,16 nach 34,04 Prozent an den Casinos. Auch die Staatsholding ÖBIB stimmte zu.

SN/APA/ROBERT JAEGER Die Eigentümer-Verhältnisse verschieben sich weiter