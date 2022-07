Schaden durch Naturkatastrophen immer größer - auch ohne Klimawandel

Warum wir trotzdem schlecht vorbereitet sind.

Die jüngsten Unwetter in Kärnten, Salzburg und der Steiermark sind ein weiterer dramatischer Hinweis dafür, dass Anzahl und Intensität solcher Ereignisse stetig zunehmen. Das Wachstum ist nicht linear, aber über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet unübersehbar. Tendenziell werden die durch Wetterkapriolen verursachten Schäden immer größer.

Im vergangenen Jahr 2021 verursachten Stürme, Hochwasser, Waldbrände und Erdbeben in Summe Schäden in einer Gesamthöhe von 280 Mrd. Dollar (268 Mrd. Euro). Das ist deutlich höher als in den beiden Jahren davor ...