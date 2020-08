Schienengüterverkehr soll unter die Arme gegriffen werden

Das Verkehrs- und Klimaschutzministerium will den Schienengüterverkehr unterstützen und kündigt eine Senkung der Schienenmaut in Österreich an. Zur Verwirklichung ist allerdings noch eine europarechtliche Grundlage erforderlich. Weiters soll die Güterverkehrstochter der Staatsbahn ÖBB, die ÖBB Rail Cargo, mit 61 Millionen Euro Eigenkapitalzuschuss unterstützt werden.

SN/APA (Archiv/AFP)/SIMON MAINA Senkung der Schienenmaut angekündigt