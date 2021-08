Schlumberger startet mit erstem Biosekt

Einen Grünen Veltliner verkauft Österreichs größte Sektkellerei als erstes Bioprodukt. "Austrian Sparkling" soll auch im Export punkten.

Nächstes Jahr wird Österreichs größte Sektkellerei Schlumberger 180 Jahre alt. Gründer war der aus Stuttgart stammende Robert Alwin Schlumberger, der in der Champagne im Hause Ruinart die Herstellung des edlen französischen Schaumweins erlernt hatte. Aus Liebe zu seiner aus Wien stammenden Frau Sophie Kirchner übersiedelte er 1842 an die Donau. Deshalb stellte er als Erster in Österreich Sekt nach der Champagnermethode her. Dabei erfährt der fertige Wein mit zugesetzten Hefen eine zweite Gärung in der Flasche, was dem Schaumwein eine ...