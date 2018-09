Schlumberger strafft Sortiment

Österreichs größter Sekterzeuger wird in der Getränkegruppe des Milliardärs Frederik Paulsen aufgewertet. Im Inland geht der Absatz zurück, dafür rückt der Export stärker in den Mittelpunkt.

Der neue Vorstandschef der Sektkellerei Schlumberger, Arno Lippert, treibt die Internationalisierung des Traditionsbetriebs (gegründet 1842) voran. Unter eigenem Namen ist Schlumberger in Österreich, Deutschland und den Niederlanden aktiv. Der Sekthersteller, zu dem auch die Marken Goldeck und Hochriegl gehören, ist in Österreich aber auch bei Spirituosen Marktführer. Für viele Marken (etwa Asbach, Bols, Cointreau, Metaxa oder Stolichnaya) ist man Generalimporteur. Getrunken werde hier "weniger an Menge, aber hochwertiger", betont der 52-jährige Deutsche, der seit über 20 Jahren in der Lebens- und Genussmittelbranche arbeitet, von Bier über Sekt bis zu Zigaretten.

Der heimische Sektmarkt schrumpft seit der Wiedereinführung der Sektsteuer (2017 um über drei Prozent), neben Preiserhöhungen steuert man mit einem gestraffteren Sortiment dagegen. So wird etwa die "Night"-Linie aufgegeben, forciert wird neben dem Sparkling vor allem Grüner Veltliner und Rosé. Im Vorjahr setzte Schlumberger 182 Mill. Euro um, der Gewinn lag bei sechs Mill. Euro.