Schnell zurück in die Arbeit: AMS soll strenger werden

Arbeitsminister Kocher will, dass das AMS wieder strenger ist. Experten stellen den Zuverdienst für Arbeitslose infrage.

Arbeitsminister Martin Kocher hat mit der Ankündigung, das Arbeitsmarktservice (AMS) solle beim Vermitteln arbeitsloser Personen wieder "mehr Verbindlichkeit" an den Tag legen, ein heißes Eisen angefasst. Es gehe nicht darum, die Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose zu verschärfen, sondern die bestehenden konsequent anzuwenden. In der Pandemie habe das AMS die Sanktionsmöglichkeiten nicht mit aller Konsequenz durchgesetzt. Etwa wenn Arbeitslose zumutbare Stellen nicht angenommen, Termine versäumt oder Schulungsangebote ausgeschlagen hätten. Angesichts der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sei es an der ...