Schöne neue Taxiwelt - sind jetzt alle gleich?

Mit 2021 stellt ein neues Gesetz Online-Fahrdienste wie Uber oder Bolt mit Taxis gleich. Aber kann das wirklich funktionieren?

In der Taxibranche bleibt kein Stein auf dem anderen. Zum einen, weil die Branche von den Folgen der Coronapandemie besonders stark getroffen ist. Zudem ist mit Jahresbeginn ein neues Gesetz in Kraft getreten, das nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten das friedliche Zusammenleben der Taxis mit neuen Online-Plattformen wie Uber, Bolt und Co. sicherstellen soll.

Diese Fahrdienstvermittler, die selbst keine Autos besitzen, sondern Mietwagenunternehmen beschäftigen, hatten Taxis jahrelang mit Billigpreisen und nutzerfreundlichen Handy-Apps das Wasser abgegraben - großteils zulasten der Fahrer, ...