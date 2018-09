Wer Fachkräfte sucht, muss etwas bieten. Immer öfter werben Unternehmen wieder mit eigenen Immobilien um Mitarbeiter.

BASF in Ludwigshafen tut es wieder, und auch die Konzerntochter VW Immobilien in Wolfsburg will Hunderte neue Wohnungen für Mitarbeiter errichten. Die 9000 bestehenden, die bis vor zehn Jahren noch zum Teil leer standen, sind wieder zur Gänze vermietet. Auch Bosch und Audi locken mit Mitarbeiterwohnungen.