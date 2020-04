Schramböck: Derzeit kein Zeitplan für AUA-Rettungspaket

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will sich bei den Verhandlungen zum AUA-Hilfspaket nicht in die Karten blicken lassen. Zuerst müsse die Lufthansa alles tun, "um das Überleben der Austrian Airlines in der Gruppe zu sichern", sagte Schramböck am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien auf Journalistennachfragen. Einen Zeitplan für die Verhandlungen wollte sie nicht nennen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Ministerin gibt sich bedeckt