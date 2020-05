Schramböck: "Europa muss in die Gänge kommen"

Nach Ansicht von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) muss Europa angesichts der Coronakrise nun "in die Gänge kommen". "Sonst werden uns andere Kontinente überholen", warnte die Ministerin am Donnerstag gegenüber der APA. Am Freitag tauschen sich die für Binnenmarkt und Industrie zuständigen EU-Minister in einer informellen Videokonferenz aus.

SN/APA/HANS PUNZ Wirtschaftsministerin Schramböck redet Tacheles