Schramböck: Hilfen für Firmen, kein Konjunkturpaket

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) stellt umfangreiche Hilfe für Unternehmen in Aussicht, die von den Folgen des Coronavirus betroffen sind. Ein milliardenschweres Konjunkturpaket wie bei der Banken- und Finanzkrise vor zwölf Jahren würde in der aktuellen Situation jedoch nichts bringen, sagte die Ministerin in Interviews mit "Kurier" und "Die Presse".

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Schramböck stellt umfangreiche Hilfe für Unternehmen in Aussicht